С 4 по 30 октября 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения, предоставить информацию о себе и членах семьи можно будет тремя способами.

Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете, передает БЕЛТА.

Перепись проводится раз в 10 лет. Отличием нынешней станет возможность гражданам самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет. Также переписаться можно будет на стационарных участках. Еще один способ — у себя на дому — в ходе устного опроса переписчика.

Первые два способа будут доступны уже с 4 октября. Перепись через интернет продлится по 18 октября — это самый быстрый и удобный способ, отмечают в Белстате. Причем не нужно никому озвучивать информацию о себе, торопиться при заполнении опросника посредством специальной программы. Это можно сделать даже будучи на отдыхе вне Беларуси.

Анкета составлена так, что информация предоставляется обо всех членах домохозяйства (семьи), проживающих совместно. Персональные данные о несовершеннолетних детях сообщаются их родителями (опекунами, попечителями) или совершеннолетними членами домохозяйства. Можно переписать по интернету и своих пожилых родственников, бабушек и дедушек. Информация о том, как входить в программу и пользоваться ею, будет размещена позже на информационных листовках, в жировках, через СМИ.

С 19 по 20 октября будет идти подсчет респондентов, переписавшихся через интернет. Их адреса, как и адреса родственников, за которых заполнили переписные листы интернет-пользователи, будут исключены из перечня для посещения переписчиками.

Стационарные участки будут работать ежедневно весь период переписи — с 4 по 30 октября.

С 21 по 30 октября переписчики опросят респондентов по месту жительства или пребывания. Во избежание контакта с мошенниками важно помнить, что у настоящего переписчика будет сумка с логотипом, планшет и удостоверение. Можно сократить время устного опроса, назвав переписчику свой идентификационный номер. Это позволит загрузить значительный объем данных из регистра населения — фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, гражданство (подданство), место жительства и (или) место пребывания. Т.е. автоматически заполнятся соответствующие графы переписного листа.

Защита личной информации при переписи гарантируется. Данные по окончании опроса передаются по защищенному каналу связи на сервер Белстата и автоматически удаляются из планшетного компьютера. Сам переписчик после процедуры не может их просматривать или редактировать. Конфиденциальная информация не подлежит передаче в налоговые и другие государственные органы, третьим лицам — ответственность за сохранность данных переписи предусмотрена законом «О переписи населения».

Всего гражданам предложат ответить на 49 вопросов: персональные данные, о семейном положении и родственных отношениях, о непрерывности проживания в населенном пункте и проживании в течение года и более в другой стране; о родном языке и языке, на котором обычно разговаривают дома; получении образования; работе в последнюю неделю до начала переписи; планировании рождения детей (только для женщин в возрасте 18-49 лет) и др.

Впервые белорусам предложат ответить на вопросы о сельскохозяйственной деятельности (земельные площади, посевы, поголовье скота и птицы). Это общемировая практика объективного исследования аграрных ресурсов страны. На основании в том числе этих данных будут разрабатываться государственные программы развития сельского хозяйства.