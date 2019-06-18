Санкции против Москвы не будут сняты до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявила на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине во вторник, 18 июня, канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает DW.

«Пока прогресса на этом фронте нет, до тех пор санкции не могут быть сняты, а санкции, которые касаются Крыма, могут быть сняты лишь после его возвращения Украине», — подчеркнула Меркель.

«Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, но это единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца», — заявил в свою очередь Зеленский, обратившись к «отдельным политикам и представителям бизнеса, которые говорят о необходимости отмены санкций». «Мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский во вторник впервые посетил Германию в качестве президента Украины. В ведомстве федерального канцлера его встретили с воинскими почестями, затем во время обеда с Меркель оба обсудили двусторонние отношения, реформы в Украине и ход выполнения минских соглашений.