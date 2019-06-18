Накануне и в период проведения II Европейских игр два остановочных пункта на главных проспектах Минска не будут функционировать, сообщили агентству «Минск-Новости» на предприятии «Столичный транспорт и связь».

Так, с 5:00 18 июня до 4:00 1 июля отменяется выполнение о. п. «Дворец спорта» на пр. Победителей. С 5:00 20 июня до 1:00 26 июня не будет осуществляться остановка «Ст. м. «Октябрьская» на пр. Независимости в направлении ул. Ленина.

Кроме того, во время спортивного форума частично изменятся трассы некоторых маршрутов общественного транспорта.

В частности, с 21 по 29 июня автобусы № 37 со стороны ул. Волгоградской поедут по пр. Независимости, ул. Калинина, К. Чорного, Сурганова и далее по маршруту с выполнением о. п. «Пл. Калинина» на одноименной улице за перекрестком с пр. Независимости. В обратном направлении все остается как прежде.

С 19 по 30 июня скорректируют работу и автобусов маршрута № 163 со стороны ул. Немиги. Они будут курсировать по пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславской, пр. Машерова и далее по своей трассе с выполнением остановки на временном пункте «Белпроект» на ул. Заславской за перекрестком с ул. Мельникайте, в обратном направлении — без изменений.