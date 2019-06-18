Как сообщили «Ежедневнику» в ФАО, о финансировании было объявлено на заседании Совета ГЭФ в Вашингтоне, на котором правительства утвердили две отдельные экологические программы на общую сумму около 966 млн долларов, что является самым крупным ассигнованием в истории ГЭФ. Проекты охватят 91 государство, в том числе 30 наименее развитых стран и 32 малых островных развивающихся государства (МОРАГ).

В рамках одной из рабочих программ ГЭФ запустил две программы — по устойчивым ландшафтам засушливых земель (DSL) и по продовольственным системам, землепользованию и восстановлению. Около 104 млн долларов будут направлены на программу DSL, которую возглавляет ФАО в 11 странах Африки и Азии в партнерстве со Всемирным банком, Международным союзом охраны природы и Всемирным фондом дикой природы. Программа будет направлена на предотвращение и сокращение дальнейшего обезлесения, деградации и опустынивания в Анголе, Ботсване, Буркина-Фасо, Казахстане, Кении, Малави, Монголии, Мозамбике, Намибии, Танзании и Зимбабве.

ФАО также было предложено сыграть ключевую роль совместно с Всемирным банком во второй программе ГЭФ «Продовольственные системы, землепользование и восстановление». Все эти инициативы будут направлены на комплексное взаимодействие между поддержанием устойчивых производственных систем в засушливых районах, содействием восстановлению и улучшением средств к существованию за счет комплексного ландшафтного подхода.

«ФАО решительно приветствует решение Совета ГЭФ, которое основывается на долгосрочном партнерстве и вносит существенный вклад в решение критически важных экологических задач при одновременном укреплении продовольственной безопасности», — сказала Мария Хелена Семедо, заместитель генерального директора ФАО по климату и природным ресурсам.

Совет ГЭФ также утвердил рабочую программу на сумму 101 млн долларов для целевых фондов ГЭФ по адаптации к изменению климата — Фонда для наименее развитых стран (ФНРС) и Специального фонда борьбы с изменением климата (СФБИК), из которых 44 млн долларов являются проектами ФАО-ГЭФ.

Эта рабочая программа ФНРС/СФБИК охватывает ряд приоритетов в области адаптации, в том числе климатически оптимизированное сельское и лесное хозяйство, повышение устойчивости к изменению климата в городских, сельских и прибрежных общинах, улучшение управления водными ресурсами и их доступность для сельского хозяйства и домашнего использования, повышение устойчивости к изменению климата в уязвимых прибрежных общинах, повышение адаптационного потенциала общин с использованием комплексного подхода.