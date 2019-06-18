Посольство Беларуси будет открыто в Колумбии.

Данное решение закреплено постановлением Совета Министров №396 от 15 июня 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, посольство будет открыто в текущем году.

Министерству финансов поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание посольства в пределах средств, предусмотренных МИД в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси за рубежом.