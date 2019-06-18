Беларусь и Египет трансформируют дружественные отношения в выгодное сотрудничество - Лукашенко

Беларусь и Египет активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе, передает БЕЛТА.

«Между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов. Нет закрытых тем для обсуждения. Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый результат и серьезный прогресс в этом направлении», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что идет регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества.

Президент подчеркнул, что Беларусь придает большое значение развитию дружественных связей с Египтом и рассматривает эту страну в качестве важнейшего партнера в регионе Ближнего Востока и на Африканском континенте. «Белорусская сторона приветствует возрастающую роль Египта в Африке, и свидетельством этой роли является избрание вас председателем Африканского союза», — заявил Александр Лукашенко. Он также поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси и египетский народ с успешным завершением политических преобразований и отметил достижения в социально-экономической стабилизации, борьбе с международным терроризмом.

«Мы видим и понимаем, что происходит вокруг Египта, в вашем регионе, насколько он дестабилизирован, начиная от Афганистана и заканчивая Суданом, может быть, и дальше. Но вам удалось сдержать негативные процессы, удержать страну. И я от души поздравляю вас с тем, что вы справились с проблемами и вышли на рельсы стабильного развития. Это важно не только для нас и ваших друзей — это очень важно для всего региона Ближнего Востока, Африки. Учитывая, что Египет — это огромное государство со стомиллионным населением, процессы, которые происходят у вас, важны для всего мира», — резюмировал президент.