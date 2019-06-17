Правда, из собственной квартиры бывший генеральный директор холдинга «БелОМО» уже больше трех месяцев не выходит. На телефонные звонки не отвечает и гостей не принимает. Вячеславу Александровичу Бурскому, которого еще зимой арестовали, изменили меру пресечения – с 8 марта он под домашним арестом.

Вячеславу Бурскому 73 года, он доктор технических наук, профессор. На «БелОМО» начал работать с 1970 года – инженером. Из рук А.Лукашенко получил два ордена Отечества – II и III степеней.

Дело Бурского ведет КГБ…

Полный текст статьи Марины Коктыш — в «Народной Воле» за 18 июня