В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвали Беларусь ввести мораторий на применение смертной казни за преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

По словам генерального докладчика ПАСЕ по вопросу отмены смертной казни Титуса Корлэцяна, применение данного наказания в Беларуси лишь осложняет отношения между страной и Европейским союзом.

«Европейские демократические стандарты запрещают применять смертную казнь, вне зависимости от тяжести преступления или других обстоятельств. Беларусь в очередной раз показала, что не вписывается в базовые европейские стандарты», — заявил Корлэцян.

Докладчик добавил, что наложение моратория, а затем и полная отмена смертной казни — единственная возможность Минска продвинуться к более тесным отношениям с Евросоюзом.

Ранее Европейский союз осудил приговоры к смертной казни заключенных в Беларуси и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение. В ЕС отметили, что смертная казнь противоречит международным обязательствам Минска, а Беларусь на сегодняшний день единственная в Европе страна, в которой применяется эта мера наказания.

13 июня 2019 года стало известно, что в Беларуси расстреляли осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова. Судьба второго фигуранта дела — Вячеслава Сухарко — неизвестна.