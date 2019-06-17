Трагедией закончился отдых компании на озере в Бешенковичском районе. Утонул двухлетний ребенок, которого родители взяли с собой.
В УВД Витебского облисполкома сообщили, что инцидент случился на озере Белое. Известно, что туда отдохнуть приехала компания жителей Витебска.
Отдыхающие взяли с собой малолетних детей. Один из них во время купания находился с мамой, которая также едва не утонула.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В региональном УВД проинформировали, что причины и обстоятельства, приведшие к трагедии малыша, выясняются.