Трагедией закончился отдых компании на озере в Бешенковичском районе. Утонул двухлетний ребенок, которого родители взяли с собой.

В УВД Витебского облисполкома сообщили, что инцидент случился на озере Белое. Известно, что туда отдохнуть приехала компания жителей Витебска.

Отдыхающие взяли с собой малолетних детей. Один из них во время купания находился с мамой, которая также едва не утонула.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В региональном УВД проинформировали, что причины и обстоятельства, приведшие к трагедии малыша, выясняются.