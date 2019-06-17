Поезд «Штадлер», который шел из Гомеля в Минск, сломался недалеко от Жлобина и больше четырех часов простоял на перегоне и станциях. Пассажиры все это время ждали внутри.

Поезд вышел из Гомеля в 15.10, а остановился около 15.45. В контакт-центре Белорусской железной дороги сообщили, что состав остановился на перегоне Салтановка — Хальч в связи с поломкой. По словам проводников, поезд оказался обесточен.

«Сначала было жарко, потом проводники открыли двери, — рассказал TUT.BY пассажир Андрей, который находился внутри. — Спустя примерно час после остановки включились кондиционеры».

«От проводников ничего не добиться, по такой жаре — даже воды не предложили», — написала в редакцию читательница Татьяна. Также были жалобы на работу санузлов.

В итоге две части поезда разъединили, пассажиров из 14 вагонов собрали в 7 (они оказались переполнены). Половина состава доехала до Жлобина и еще около 25 минут простояла там.

Около 20.00 поезд из семи вагонов окончательно тронулся в направлении Минска. Примерно к 22.20 он прибыл на железнодорожный вокзал столицы.

Тем, кто захочет получить компенсацию, предложили обратиться с письменным заявлением к дежурному помощнику начальника вокзала на станции «Минск-Пассажирский». Пассажирам предложили компенсацию — 3% от стоимости билета за каждый час простоя. «Итого с одного билета выходит чуть больше 1 рубля», — рассказал TUT.BY читатель.