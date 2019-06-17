Подходы России и Беларуси в вопросах интеграции сблизились на 90 %, обсуждение продолжится на уровне премьеров в пятницу в Минске.

Об этом проинформировал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В субботу в Москве прошло заседание рабочей группы России и Беларуси, в ходе которого стороны обсуждали вопросы относительно урегулирования основных задач, связанных с развитием интеграции.

С российской стороны в группе председательствовал министр экономического развития Орешкин, белорусскую группу на встрече возглавлял министр экономики Дмитрий Крутой.

Как сообщают российские СМИ, три недели назад премьер-министр Беларуси входе дискуссии с Дмитрием Медведевым относительно интеграционных подвижек называл цифру в 70 %.

По словам Орешкина, сейчас можно говорить, что документ согласован на 90 %.