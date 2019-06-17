Президент Египта прибыл с официальным визитом в Беларусь

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси прибыл с официальным визитом в Беларусь. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает БЕЛТА.

У трапа самолета главу государства встретили министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, а также послы обеих стран.

Сегодня Абдель Фаттах аль-Сиси проведет в Минске встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и руководителями крупных белорусских предприятий. На 18 июня запланированы переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщала пресс-служба главы белорусского государства, Абдель Фаттах аль-Сиси и Александр Лукашенко обсудят расширение торгово-экономического взаимодействия, рассмотрят ход реализации совместных проектов, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности. Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе и мире. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.