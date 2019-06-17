Осенью 2019 года в Минске откроются магазины H&M, в том числе один из них появится в торговом центре Galleria на проспекте Победителей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет belmir.by.

«Для нас открытие H&M в Беларуси – долгожданное и радостное событие. Уверен, в наших магазинах, где будут представлены товары для женщин, мужчин, а также детей и подростков, вся семья сможет насладиться отличным шопингом», – пояснил гендиректор H&M в Беларуси, России и Казахстане Саэд Эль-Ашкар.

По его словам, сейчас идет работа по внутреннему оформлению магазинов. Задача – сделать их максимально удобными и вдохновляющими. Также проводится набор персонала, в компании будут рады рассмотреть все резюме от жителей Минска, желающих стать частью команды.

Как сообщили в пресс-службе, в магазинах H&M в Беларуси, как и в торговых объектах бренда в других странах мира, можно будет найти одежду для женщин, мужчин, подростков и детей, а также белье, аксессуары и обувь. Диапазон стилей – от ультрасовременных моделей до вечной классики, но все товары бренда объединяет демократичная ценовая политика и экологичный подход.

«Многие товары H&M сделаны из натуральных и переработанных материалов: органического хлопка, переработанного полиэстера и других. В Минске также будет представлена одежда из современных экологичных материалов», – отметили в пресс-службе.