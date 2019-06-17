Один из пользователей социальных сетей сфотографировал и выложил в Сеть объявление, напоминающее об ориентировочной справедливой стоимости поездки на такси из Национального аэропорта Минск до города, сообщает агентства «Минск-Новости».

Яркое объявление, судя по всему, ориентировано на зарубежных гостей. В нем по-русски и на английском языке сказано, что справедливая цена поездки до столицы составляет 30 рублей. Для наглядности сумма переведена в иностранную валюту. К слову, за указанную сумму добраться до города предлагает официальный перевозчик воздушной гавани под Минском.

В СМИ периодически всплывают истории о пассажирах, на свою беду воспользовавшихся в столице услугами такси «от борта». Такие перевозчики работают по иным, зачастую весьма высоким тарифам. В результате даже непродолжительная по километражу поездка способна вылиться в копеечку. Справедливость и экономическая обоснованность подобных расценок у многих читателей вызываю вопросы.