Движение автобусов и троллейбусов в Минске изменится с 17 июня по 2 июля на период функционирования транспортного терминала на улице Городской Вал, созданного для организации перевозки участников II Европейских Игр, сообщает Минсктранс.

Троллейбусы №9, 13, 14, 57 со стороны улицы Кальварийская проследуют до остановочного пункта «Романовская Слобода», в обратном направлении от ул. Немига — по ул. К.Цеткин, ул. Кальварийская и далее по маршрутам.

Движение автобусов №40, 50С со стороны ул. Кальварийская будет организовано по ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. Мясникова, ул. Московская и далее по маршрутам, обратно — без изменений.

Автобусы №23, 74С со стороны пр. Дзержинского в прямом направлении поедут до остановки «Романовская Слобода» по ул. К.Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига с выполнением остановочных пунктов «Музыкальный театр», «ст.м. Фрунзенская». Обратно будут следовать от ул. Немига по маршрутам без изменений.

Автобусы маршрута №65 со стороны ул. Толстого в прямом направлении будут ездить до остановки «Романовская Слобода» по ул. Московская, ул. К.Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига с остановками «Музыкальный театр», «ст.м. Фрунзенская», обратно от ул. Немига — без изменений.