Участковых освободят от части пациентов.

Новый министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал в эфире белорусского телевидения, как собирается решать проблему очередей в поликлиниках. Планируется изменить логистику движения пациентов, чтобы разгрузить первичное звено и сделать квалифицированную помощь более доступной.

«Сейчас обсуждается вопрос, каким образом все-таки выстроить логистику движения пациентов, что те, кто с хронической патологией постоянно ходят за рецептами, контрольными анализами, направить их, возможно, к врачам общей практики. Создать специальное структурное подразделение, где врачи будут знать своих пациентов, и знать их потребности, и максимально освободить врачей-терапевтов, участковых, чтобы они могли заниматься своими участками, наблюдением за пациентами. Обсуждается вопрос: консультативная помощь. Это тоже притча во языцех, что невозможно попасть к консультанту — к лор-врачу, неврологу. Тоже сейчас обсуждается вопрос, в городе Минске реконструируются приемные покои, чтобы во многом приемные покои многопофильных больниц оказывали консультативную помощь, потому что там есть грамотные специалисты: у них за спиной мощь многопрофильной клиники и понятно, что они, возможно, могут оказать консультацию более высокого уровня и опять же помочь первичному звену», — рассказал министр.

Владимир Караник также намерен предпринять меры для сокращения простоев дорогостоящего оборудования. Его пропускная способность должна вырасти. Это приведет к сокращению очередей на ряд исследований, которые вызывают напряженность среди пациентов.

«Сейчас будет проводиться анализ. Мы запросили простое оборудование — вот именно полный цикл эксплуатации оборудования 10 лет: сколько оно простаивало, сколько на его ремонт и обслуживание было потрачено денег, насколько адекватны были цены на запчасти и сервис, потому что, понятно, многие производители заинтересованы только продать оборудование, а как оно будет работать, это их волнует меньше. У нас же на сегодня основная задача не купить, основная задача, чтобы оно работало», — добавил он.

Планируется выстроить четкую систему закупок техники, которая сделает процедуру ее приобретения максимальной стандартизированной.

«Должна быть четкая дорожная карта: поступил, конкурс объявлен, четкие критерии выбора победителя, когда от человека ничего не зависит. Если начинаются какие-то препоны и какие-то неурегулированные вопросы — ну где-то конкурс прошел за месяц, где-то растянулся на полгода — и всегда возникает вопрос, почему там быстрее, а там медленнее. Здесь должен быть четкий механизм. Если у нас сомнения есть в ценообразовании, то привлекать специалистов, чтобы они это анализировали еще на точке входа», — сказал он.