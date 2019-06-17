Почти полную Луну можно будет наблюдать вечером 17 июня.

Это событие часто называется полной клубничной луной, говорится в статье американского издания «Альманах старого фермера».

Как отмечает издание, эта полная луна получила свое название от племен алгонкинов, которые считали это время сигналом к сбору созревших плодов. В Европе это событие известно также как как Медовая Луна и Полная Розовая Луна. При этом в Европе сам момент полнолуния придется на дневное время.

В Южном полушарии это небесное явление может называться Оук-Мун, то есть холодная луна или длинная ночная луна.

17 июня — это 14 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 21:17, а закат в 03:58. при этом, строго говоря, вечером 17 июня Луна будет уже убывающей.

Астрономы отмечают, что наблюдать за полной Луной лучше не в пиковое время, а тогда, когда спутник Земли находится довольно низко над восточной частью горизонта. Когда луна находится низко на горизонте, то она позволяет охватить весь вид с объектами на переднем плане, спутник кажется более крупным.

Клубничная Луна почти ничем не отличается от любого другого полнолуния. Она даже не выглядит красной, но это зрелище напоминает нам о времени, когда люди отмечали время по фазам Луны.