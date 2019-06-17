В суде Центрального района продолжается процесс по делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого, которого обвиняют в коррупции.

На 17 июня были назначены судебные прения, однако прокурор неожиданно начал зачитывать новое обвинение экс-чиновнику, пишет TUT.BY.

Андрея Доморацкого обвиняют сразу по трем коррупционным статьям. Первое — получение взятки на сумму 2,5 тысячи долларов (ч. 3 ст. 430 УК — от 5 до 15 лет лишения свободы) за помощь в благоприятном решении вопроса по размещению летнего кафе Golden coffee на улице Кирова в Минске. В этой части обвинение остается прежним. По логике обвинения, фирма хотела получать деньги от работы кафе, собственник помещения предприниматель Василий Садовский хотел получать деньги за аренду, его приятель бизнесмен Дмитрий Володько бесплатно помогал другу и передал взятку чиновнику, а Доморацкий взял 2,5 тысячи долларов, чтобы обогатиться. Садовский в суде заявил, что деньги в качестве взятки не передавал, Доморацкого не знал, признательные показания написал под диктовку следователя, потому что хотел поскорее вернуться домой — в КГБ его забрали в 12 дня, отпустили в 12 ночи. Володько придерживается своих показаний, которые дал ранее: был посредником между Садовским и Доморацким. Правда, как передавал деньги, не помнит. Видеозаписи, которая бы подтверждала его слова, а также взятия с поличным не было. Доморацкий обвинение не признает.

Второй пункт обвинения — злоупотребление властью: по версии следствия, Андрей Доморацкий отдавал распоряжения, в результате чего бюджет города не получил 3 млн рублей.

В сентябре 2018 года Андрей Доморацкий ушел с должности замглавы города (в рамках оптимизации) и стал начальником главного управления потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома. В 2007 году в центре Минска был построен торговый центр «Столица», принадлежит он городу. Кредит на строительство брало главное управление потребительского рынка, гарантом по выплате являлся учредитель — Мингорисполком. Деньги с аренды торговых площадей ГУПР должен был перечислять на погашение кредита. По решению властей города, при выполнении всех прогнозных показателей ГУПР мог не перечислять в бюджет Минска 25% от полученной аренды, а направлять средства на нужды управления. По заключению Комитета госконтроля, ГУПР искусственно завысил показатели и «необоснованно сэкономил» те самые 25%, а значит, это ущерб бюджету города. Куда же пошли «необоснованно сэкономленные» средства? На погашение кредита за строительство «Столицы». Тех 75%, которые ГУПР получал, просто не хватало, чтобы закрыть полностью платежи. Если бы ГУПР не заплатил эти деньги, пришлось бы платить Мингорисполкому как гаранту по кредиту, тогда средства пришлось бы изымать из местного бюджета.

Начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев в суде заявил, что ущерба не было: «Важно, что деньги остались и были направлены на погашение кредита».

Этого пункта в новом обвинении уже нет. Обвинение переквалифицировали как нанесение ущерба государственным интересам — ч.2 ст. 424 УК (наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, ранее в обвинении была ч. 3 ст. 424 УК — от 3 до 10 лет лишения свободы).

Третий пункт обвинения — незаконное получение премии на сумму порядка 1 тысячи долларов за искусственно завышенные показатели работы ГУПРа (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями — ч.1 ст. 210 УК — до 4 лет лишения свободы).

Премию согласовал бывший мэр Минска Андрей Шорец. Доморацкий за два месяца до задержания вернул Мингорисполкому все деньги.

И по предыдущему, и по новому обвинению экс-чиновник вину не признает.