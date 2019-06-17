16 июня 2019 года глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила о том, что власть продолжит решать проблемы белорусов, сейчас на контроле осталось 102 обращения, поступивших от граждан накануне «Большого разговора с президентом».

Их было всего около 2 500. В каком-то случае давались разъяснения, а где-то принимались необходимые меры.

Кочанова: «Оставшиеся на контроле обращения будут доведены до логичного конца». Представители Администрации президента после «Большого разговора», кроме того, провели 32 выездных приема, на которые пришло порядка 600 человек.

Повторным обращениям граждан уделяется особое внимание. В какой-то мере они дают оценку местным органам власти. Некоторые вопросы решались оперативно, но только после обращения в вышестоящие органы власти.