Бочка из-под спирта взорвалась на ликеро-водочном заводе в Ивановском районе

В Ивановском районе в деревне Бродница на ликеро-водочном заводе вспыхнули пары спирта, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Информация о вспышке паров без последующего горения поступила спасателям 15 июня в 16.36. Выяснилось, что вспышка произошла в пустой металлической емкости объемом 1,5 кубометра на четвертом этаже здания — в брагоректификационном цехе. В момент происшествия там проводились сварочные работы по замене теплообменника, внутри находились трое работников. Они не пострадали.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — разрушение емкости в результате нагрева от прямых солнечных лучей (бочка находилась в 1,5 м от окна).

Фото МЧС