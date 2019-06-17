Неделю назад подешевел только бензин АИ-95.

«Белнефтехим» с воскресенье 16 июня снизил цены на все виды топлива. Неделю назад концерн уменьшил цену бензина АИ-95, а стоимость остальных видов моторного топлива оставил неизменной.

На этот раз в Беларуси подешевело все топливо. С 16 июня на АЗС бензин АИ-95 и дизельное топливо будут стоить 1,67 рубля, АИ-92 — 1,57 рубля, АИ-98 — 1,89 рубля.

Цены на топливо в Беларуси меняются уже более 15 раз с начала года. При этом только дважды они снижались. «Белнефтехим» связывает уменьшение цен со снижением стоимости нефти.