Российского продюсера Бари Алибасова выписали из больницы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына Бари Алибасова-младшего.

По словам сына, вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Сейчас продюсер находится в некоем «секретном месте».

«Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца», — сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. В частности, он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.

«Больше всего ему хотелось побыть с Лидией Николаевной (Федосеевой-Шукшиной, супругой), ему нужна психологическая реабилитация серьезная, а также наблюдение за циркулярным ожогом пищевода», — сказал Алибасов-младший.

Через три дня продюсера планируют отвезти на реабилитацию в Казахстан.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна.