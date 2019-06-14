Необычное происшествие случилось вечером в воскресенье, 9 июня.

Прохожие на улице Немига вблизи одного из домов на дороге обнаружили деньги. Некоторые люди поспешили собрать разлетевшиеся от ветра и движения транспорта купюры.

Часть денег была в конвертах. Несколько человек обратились в милицию, однако другие прохожие собрали часть денег и ушли, не дождавшись правоохранителей.

По факту произошедшего, как сообщает пресс-служба Московского РУВД Минска, начата проверка.

Была установлена личность хозяина денег. Им оказался 33-летний минчанин. Мужчина даже не подозревал, что потерял крупную сумму.

Стало известно, что мужчина в воскресенье забрал из магазина выручку. Он предполагал сдать ее в банк.

Для удобства деньги были разложены в четыре конверта. Минчанин вышел из магазина, положил конверты на крышу своей машины, а затем неожиданно отвлекся, после чего сел в автомобиль и уехал.

По дороге деньги сдуло с крыши, они упали на дорогу, а колеса других автомобилей разорвали конверты, после чего деньги стали разлетаться.

Было потеряно 11 478 рублей, найдено – 4 692 рубля.