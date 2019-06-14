В Беларуси появится онлайн-платформа, где можно будет разместить информацию о высоких ценах на лекарства. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает БЕЛТА.

Министр отметил, что есть некоторые вопросы с ценами на импортные лекарственные препараты, которые выше, чем в зарубежных странах. «Пока это в планах, но мы будем плотно работать с представителями IT-сферы для разработки платформы, где в онлайн-режиме каждый гражданин сможет разместить информацию о том, что он где-то за границей купил препарат в полтора-два раза дешевле, чем у нас», — сказал Владимир Караник.

Будет работать обратная связь: после анализа обращений Минздрав будет давать ответы населению. В частности, разъяснят, по каким позициям цены приведены в соответствие, дадут четкое обоснование, почему сложилась такая ситуация.

С учетом этой информации будут приниматься меры. Если не окажется возможности снизить цену для страны в связи с позицией производителя, отечественных производителей будут ориентировать на освоение производства аналогов.