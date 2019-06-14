Стартап из ПВТ Clevetura начал сотрудничество с мировым брендом Prestigio, первая в мире интуитивная клавиатура Click&Touch появится на рынке в конце августа, сообщали БЕЛТА в Парке высоких технологий.

Белорусский стартап Clevetura (ООО «Клэвэтура») завершил создание технологии, которая соединяет вместе клавиатуру, тачпад и мышь. Разработчики не только совместили сенсоры с кнопками, но и обеспечили автоматический и бесшовный переход между режимами набора текста и управления курсором. Первая в мире интуитивная клавиатура Click&Touch появится на рынке под брендом Prestigio в конце августа.

По технологии Clevetura сенсоры встроены в кнопки. Это в корне отличается от принципа работы других устройств, таких как ноутбуки или клавиатуры с вынесенной сенсорной панелью. Клавиши реагируют на касания и жесты, как тачпад или мышь. Не изменяя положение рук, можно напечатать текст, прокрутить страницу или подвинуть курсор.

«Что важно, переход между режимами автоматический. Встроенный микроконтроллер мгновенно распознает и обрабатывает каждое касание и нажатие. Система определяет характер действий, а пользователь может не задумываться, в каком режиме работает. В этом и заключается уникальность системы, которая обеспечивает интуитивное взаимодействие с устройством и новый пользовательский опыт», — пояснили в ПВТ.

Права на технологию принадлежат Clevetura. Белорусский стартап последние годы работает как резидент Парка высоких технологий. Инвестором выступил Сергей Костевич, основатель холдинга ASBIS и бренда Prestigio. От идеи до коммерческого прототипа прошло около трех лет. Разработчики ожидают получения патента.

Производство устройств по технологии Clevetura начнется в июле этого года. В продаже клавиатура Click&Touch под брендом Prestigio появится в конце августа. В планах на этот год — выпуск около 100 тыс. гаджетов.

Продажи устройства начнутся в странах СНГ и Балтии. Среди первых гаджет смогут приобрести пользователи в Беларуси, России, Литве, Украине, Казахстане, Эстонии и Латвии. В последующем география сбыта будет расширяться.

«Одна из основных задач Парка высоких технологий — поддержка талантливых людей и перспективных проектов. Все больше компаний в ПВТ создают свой собственный продукт, которым пользуются по всему миру. Всегда приятно, когда белорусский стартап, собранный с нуля в парке, выстреливает на международном уровне. Мы активно продолжим помогать молодым проектам и дальше», — отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский.

Потенциал применения технологии Clevetura не ограничивается внешней клавиатурой. Разработчики рассматривают возможность применения своего ноу-хау и в других устройствах, в том числе в ноутбуках.