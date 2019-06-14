Санкции были введены в 2006 году и с тех пор регулярно продлялись.

Президент США Дональд Трамп принял решения продлить санкции в отношении Беларуси, сообщает пресс-служба Белого дома. Срок действия санкций истекал 16 июня этого года.

Действия и политика некоторых представителей белорусских властей и других лиц подрывают демократические процессы и институты в Беларуси, нарушают права человека, имеют отношения к коррупции, что по-прежнему представляет собой угрозу для национальной безопасности и международной политики США, отмечается в сообщении.

Санкции были приняты Джорджем Бушем-младшим в июне 2006 года и с тех пор регулярно продлялись. В санкционном списке 10 человек: Алекcандр Лукашенко, Наталья Петкевич, Виктор Голованов, Александр Зимовский, Степан Сухаренко, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Владимир Наумов, Лидия Ермошина, Виктор Лукашенко.