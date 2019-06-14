Сборная Беларуси опустилась на 82-е место в рейтинге ФИФА

После отборочных матчей чемпионата Европы-2020 против команд Германии (0:2) и Северной Ирландии (0:1) сборная Беларуси опустилась с 81-го на 82-е место в рейтинге ФИФА. В ее копилке 1286 очков — на 15 меньше, чем по итогам предыдущей классификации. Столько же баллов в активе у сборных Израиля и Узбекистана.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии (1746 очков). Обращает внимание прогресс Португалии, выигравшей Лигу наций и поднявшейся с 8-го на 6-е место, Испании (с 9-го на 7-е) и Германии (с 13-го на 11-е). Австрия поднялась на 8 позиций (с 34-й на 26-ю). С полным списком по состоянию на 14 июня можно ознакомиться здесь.

