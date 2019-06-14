Ряд двусторонних встреч президента Беларуси Александра Лукашенко с зарубежными лидерами состоялся на полях саммита ШОС в Бишкеке, передает БЕЛТА.

Еще до заседания Совета глав государств в расширенном составе различную актуальную проблематику президент Беларуси обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По завершении официальной части саммита состоялась встреча Александра Лукашенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

В беседе с российским лидером были коротко обсуждены текущие вопросы взаимодействия. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов. Были также подтверждены ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции — рассказал Песков.