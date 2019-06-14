Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал использовать возможности международных организаций для обсуждения на высоком уровне проблем глобальной безопасности.

«Нам необходимо использовать объединительную природу международных организаций для консолидации их усилий в сфере глобальной безопасности», — сказал Лукашенко, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В этом плане «важным шагом могла бы стать неформальная встреча, может быть, не руководителей пока, но генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ и, возможно, других структур в целях обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире», сказал он.

По словам Лукашенко, очевидно, «что это получится не сразу, но настойчивость может дать свои плоды».