Если в 2018-м доля пожилых граждан в Беларуси составляла 15%, то по оценкам специалистов, к 2040 году их станет почти 30%, а к 2055-му — более 35%. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяна Федорова.

— С увеличением численности пожилых уменьшается доля граждан трудоспособного возраста, — отметила специалист. — Это говорит о том, что будет меняться ситуация на рынке труда. Следовательно, нужно создавать условия, возможности для того, чтобы пожилые люди и люди, которые приближаются к этому возрасту, имели возможность качественно работать. А значит, должна быть сформирована система образования, и на повышение квалификации работников следует направлять без учета их возраста.

В настоящее время в Беларуси разрабатывается Национальная стратегия в интересах граждан пожилого возраста — пока это рабочее название. Документ будет ориентирован на граждан от 55 лет, его планируют вынести на рассмотрение в Правительство до 1 октября.

— Стратегия будет затрагивать все сферы жизнедеятельности общества, — пояснила Татьяна Федорова. — Она разрабатывается при поддержке рабочей группы по старению Европейской экономической комиссии ООН. Ее эксперты уже дважды посещали Беларусь, изучали насколько наша страна ориентирована на пожилых людей. Они также оценивали, как СМИ освещает вопросы, касающиеся граждан пожилого возраста. Во встречах участвовали представители Министерства информации. Был разработан проект дорожной карты, который направлен в том числе в Мининформ для рассмотрения и внесения предложений и замечаний. После ее доработки она будет официально опубликована и представлена в Республике Беларусь. В ней, кстати, содержится блок, касающийся сферы информационной политики, в том числе предусмотрены мероприятия по обучению журналистов, освещающих вопросы пожилых людей.

По словам представителя Минтруда, дальнейшего развития требуют различные сферы жизнедеятельности — культура, спорт, система соцобслуживания, транспорта и коммуникаций.

— Наша работа должна быть направлена на удовлетворение потребностей пожилых граждан и создание возможностей для реализации их потенциала, — добавила Татьяна Федорова.

Дополнительно

В Беларуси социальные услуги пожилым гражданам оказывают 146 территориальных центров, 72 дома-интерната. Они предоставляются как на дому, так и в отделениях дневного пребывания и стационарах.

Создаются условия для реализации потенциала пожилых граждан. В отделениях дневного пребывания организовываются кружки, клубы по интересам, которые посещают более 10 тысяч человек.