Пожар в общежитии в Орше произошел вечером в четверг, 13 июня 2019 года. В результате было эвакуировано 27 человек.

В 16:42 в общежитии ПУП «Оршанский МКК» по ул. Шкловская, 52 сработала пожарная сигнализация.

Пресс-служба МЧС сообщила, что загорелась комната на 3-м этаже 3-этажного здания общежития.

Работниками МЧС РБ были спасены 4 человека и эвакуированы еще 27 человек, из них 13 детей. Никто, к счастью, не пострадал.

В комнате, где возникло возгорание, сгорело имущество, оказались закопчены стены и потолок.

Теперь МЧС Беларуси выясняет причины возгорания, но предварительная версия — это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.