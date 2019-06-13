Закон «О персональных данных» вступит в силу только через год со дня его опубликования.

Проект закона «О персональных данных» направлен на защиту информации о физических лицах, он подготовлен впервые, сообщил журналистам в четверг директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Именно он представил в Овальном зале этот законопроект, который депутаты рассматривают в первом чтении, передает корреспондент Sputnik. Сегодня проходит заседание сессии Палаты представителей Национального собрания.

«При подготовке проекта закона мы использовали передовой европейский опыт. Во многих странах ЕС существуют огромные штрафы за несанкционированную передачу другим лицам персональных данных граждан,» – сказал Ипатов.

По его словам, данным проектом закона впервые вводится в Беларуси определение общего понятия и категории персональных данных.

Ипатов пояснил, что существует проблема, когда гражданин заполняет, к примеру, анкету на получение дисконтной карты одного магазина, а потом эти данные оказываются в руках других субъектов хозяйствования.

Ипатов отметил, что пока в проекте закона не прописана ответственность за несанкционированную передачу персональных данных, но в Европе, к примеру, существует как административная, так и уголовная ответственность.

Он также сообщил, что в проект закона будет добавляться норма о том, какая структура будет контролировать, как исполняются нормы этого закона.

Отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли считать разглашением персональных данных, когда СМИ публикуют информацию о домах и коттеджах чиновников, он ответил утвердительно.

Проект закона о персональных данных принят в первом чтении.