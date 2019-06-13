В Беларуси начали производить экопакеты

Убийцу пластиковых пакетов делают из крахмала из листьев кукурузы.

В Беларуси запустили производство пакетов из кукурузы, которые не загрязняют окружающую среду, а удобряют почву при разложении.

Новые биопакеты Kinglet производятся из материала на основе кукурузного крахмала, который получают из листьев растения. Через год вместе с органическими и пищевыми отходами такая упаковка разлагается и исчезает. Если создать специальные условия для промышленного компостирования (процесс создания удобрения), пакеты станут частью питательного вещества для огорода через 180 дней, а то и меньше.

Но не стоит путать «кукурузные» пакеты с теми, которые уже несколько лет лежат на кассах магазинов и тоже называются «биоразлагаемыми». На самом деле это «оксоразлагаемые» пакеты, состоящие из полиэтилена с добавлением специальных оксодобавок, которые лишь ускоряют процесс распада пластика на мелкие частицы, — такие пакеты годами остаются в почве.

Директор группы компаний Kinglet Максим Мелешко рассказывает, что за месяц сделают 30 млн «кукурузных» пакетов-маек:

«Мы работаем с мировым лидером в сфере производства сырья из органических материалов — итальянской компанией Novamont. За месяц можем выпускать около 30 миллионов «кукурузных» пакетов-маек. Такие объемы и темпы в состоянии закрыть потребности в упаковке всех белорусов».

До конца июня «кукурузные» пакеты появятся на отдельных стойках прикассовых зон сетей Green и «Корона», а затем и в других гипермаркетах, если те заинтересуются новинкой. Стоимость такой «майки» будет дороже полиэтиленовой, но вдвое дешевле бумажной (точную цену определяет сам ретейлер: от 30 до 40 копеек).

«Кукурузные» пакеты соответствуют характеристикам биоразлагаемости по Европейскому стандарту ЕN13432: не меньше 90°/о материала распадается на СО2, воду и биомассу. Такие пакеты можно отличить по специальному логотипу «ОК compost», лицензию на печать которого выдают только независимые европейские лаборатории: ТUV (Австрия) и Vincotte (Бельгия).

Кроме «кукурузной» линии, на заводе обновили оборудование цеха переработки. Именно вторичная переработка сегодня считается самым рациональным способом решения проблемы загрязнения планеты пластиком. Но в первую очередь должны измениться потребительские ПРИВЫЧКИ людей: использовать как можно меньше упаковки, а ту, что используется, — собирать и отправлять на переработку.

Этим летом группа компаний Kinglet собирается запустить еще один экопроект: суть его в там, чтобы мотивировать белорусов сдавать свои старые пакеты и получать из них новые.

Тем временем koko.by попробовал поджечь «кукурузный» пакет: тот горел, плавился и капал черными каплями почти как обычный пластиковый.