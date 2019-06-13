В Национальном банке разработали концепцию базового счета для физлиц. Это позволит белорусам быть свободными в плане выбора банковской организации для обслуживания.

По имеющейся информации, набор базовых услуг предполагается сделать бесплатным.

Базовый счет поможет белорусам самостоятельно выбирать банк для обслуживания, а также не нести при этом экономически необоснованных расходов. Новая концепция будет содействовать уходу от «зарплатного рабства».

Доступ к базовому счету будет доступен через карточки БЕЛКАРТ, функциональные возможности которых будут в будущем развиваться, в том числе за счет реализации проекта по интеграции с российской системой «Мир».

Пользователям базового счета будет предоставлена возможность бесплатно получать выплаты социального характера на карту и другие возможности.