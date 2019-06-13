По инициативе белорусской стороны сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Министров Беларуси.

Сергей Румас поздравил своего коллегу с Днем России и пожелал благополучия и процветания братскому народу. Он выразил убеждение, что совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в рамках интеграционных объединений будет способствовать взаимному экономическому росту и повышению благосостояния граждан.

Во время разговора стороны уделили внимание актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. В частности, был обсужден ход работы совместной группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, очное заседание которой состоится 15 июня в Москве.

Сергей Румас также подтвердил адресованное ранее Дмитрию Медведеву приглашение посетить ІІ Европейские игры в Минске.