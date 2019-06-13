Правительство еще не решило, как автомобилисты будут платить дорожный сбор. Сейчас выбирают из двух вариантов.

Есть концепция правительства, которая заключается в сохранении схемы уплаты сбора за доступ к дорожной инфраструктуре. Человек может выбирать, на какой срок он покупает право использования дорожной сети — на месяц, два, на год.

Альтернатива – включение налога в стоимость автомобильного топлива. Именно этот вариант был бы более логичным и удобным самим автомобилистам, убеждены эксперты.

Почти во всем мире дорожный налог включают в стоимость топлива

Удобство включения сбора в стоимость топлива подтверждено опытом многих стран.

− Этот подход работает по принципу «сколько ездишь, столько платишь». В зависимости от того, сколько топлива ты израсходовал, столько и заплатил – все понятно, − объясняет свою позицию директор консалтинговой компании в сфере экологии и транспорта ЭТС Консалт Павел Астапеня.

Выставлять одинаковый счет всем владельцам автомобилей, как минимум, несправедливо, считает он.

Экономист Ярослав Романчук согласен, что более логичен вариант, когда человек платит налог через покупку товара, в этом случае топлива.

− Любые налоги следует включать в стоимость товара. Представьте, покупает человек батон, а потом идет и отдельно платит акциз или налог на него, − говорит экономист.

Отдельный расчет за дорожный налог порождает целый ряд административных издержек, связанных с расчетом, оценкой и контролем уплаты.

− Некие высокие начальники в погонах или фуражках посчитали, что добавление пары копеек к цене на топливо сверх того, что у нас есть, приведет к социальному напряжению и недовольству, − отмечает Ярослав Романчук.

Он считает, что население способно понять рост цены на топливо, если ему открыто расписать, что в нее входит и почему цена именно такая. А непонимание возникает из-за неумения чиновников общаться с населением.

При включении сбора в стоимость топлива, она не так уж сильно вырастет, чтобы бить по карману автовладельцев, считает экономист. Но для повышения финансовой грамотности населения он предлагает указывать на ценниках размер уплачиваемого с покупки товара или услуги налога.

− Следовало бы указывать, какая часть – выручка продавца или производителя товара и услуги, а рядом − то, что он тратит на уплату налогов. Грубо говоря, писать, что из 20 рублей, уплаченных за товар, налоги составляют столько-то процентов, − предлагает Ярослав Романчук.

В этом случае вырастет осведомленность людей об уплачиваемых налогах. Сейчас же число тех, кто не знает, что покупая товары и услуги, вносит вклад в казну, 35-40%, отмечает эксперт.

Автомобилист: Платить налог вместе с бензином выгодней всем

Из десяти опрошенных корреспондентом Завтра твоей страны автомобилистов, семеро вообще высказались против подобного сбора, ссылаясь на то, что и без того платят достаточно налогов. Еще трое согласны с экспертами, что платить дорожный сбор удобней и справедливей вместе с покупкой топлива.

− Кто-то зимой вообще не пользуется машиной или заводит ее только, чтобы съездить на дачу. У меня недавно были проблемы с машиной, и я за месяц максимум 5-6 раз на ней проехал. Зачем мне за весь месяц платить дорожный налог? А так я заправил 20 литров солярки и забыл, – говорит автомобилист Вячеслав.

Он считает, что платить раз в год или каждый месяц выгодно тем, кто много пользуется автомобилем. Они сэкономят, зато за них «доплачивают» те, кто ездит мало.

− Есть разница: «накатать» в месяц 40 километров или 340, − добавляет Вячеслав.

Более того, если сбор будет включен в стоимость топлива, то людям не надо будет лишний раз ходить в банк или каждый месяц вспоминать, что пора платить налог, а потом возить с собой чеки, подтверждающие его уплату, добавляет автомобилист.