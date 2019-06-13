Я очень хотела посмотреть в глаза этому человеку. Сильно нетрезвый, он сел за руль –даже не своего автомобиля! – и устроил жесткие покатушки, убегая от наряда ДПС. Слава Богу, это «ралли» проходило по полевой дороге, навстречу никто не двигался, но все было буквально на грани… Пассажиры авто от страха буквально выбрасывались из салона по ходу движения. Но более всех рисковал старший госавтоинспектор Дмитрий Городко: он попытался остановить безумца, когда тот приостановил на секунду-другую свой смертельный снаряд на колесах. Подскочил к открытой двери и хотел выдернуть ключ зажигания. Это, видимо, очень разозлило водителя. Потому что он вдруг ударил по газам, и висящего на дверках инспектора потащило за машиной: транспортное средство набирало скорость, а человека еще чуть-чуть и просто затянуло бы под колеса. Шаг до трагедии!

У меня останавливалось сердце, когда я пересматривала видео этой невиданной погони в Смолевичском районе – оно выложено на официальном сайте УВД Минского облисполкома.

Конечно же, преступника за рулем (2,1 промилле в крови!) задержали: его автомобиль наконец свалился в кювет – кстати, без последствий для водителя. Молодой человек довольно быстро выбрался через боковое окно и собирался продолжить бег хоть на своих двоих. Но это было бы уже слишком неправдоподобно, все-таки он не агент 007. Сейчас этот обыкновенный обалдуй сидит в изоляторе временного содержания – отдыхает после перегрева. Вот я и поехала в Смолевичи, чтобы познакомиться лично и узнать его мнение о его собственной жизни. Он целенаправленно ищет смерти? Как говорится, пожалуйста. Но зачем рискует жизнями окружающих? ГАИ третий раз задерживает его в нетрезвом состоянии. Причем в чужих автомобилях – собственного у него никогда не было. Как и водительских прав…

Материал Елены Молочко читайте в газете «Народная Воля» за 14 июня