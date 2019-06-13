В 2007 году Игорь Рачковский возглавил Государственный погранкомитет Беларуси. На тот момент ему было 39 лет. В прессе писали, что высокую должность Рачковский получил в том числе и благодаря дружбе с Виктором Лукашенко, который после окончания факультета международных отношений БГУ служил в погранвойсках, в воинской части Отдельной службы активных мероприятий пограничных войск (ОСАМ), начальником которой тогда и был Рачковский. Так это или нет, не известно (официально информация нигде не опровергалась). Но точно известно, что с 2000-х годов карьера Игоря Рачковского пошла в гору: сначала он стал заместителем, а в 2004-м – начальником Отдельной службы активных мероприятий пограничных войск (ОСАМ). 10 апреля 2007 года, через пять дней после дня своего рождения, Игорь Рачковский получил должность председателя Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь, еще через 5,5 месяца – 1 сентября 2007 года – А.Лукашенко присвоил Рачковскому звание генерал-майора. В 2012 году чиновник получил землю под строительство коттеджа в Дроздах-2 – элитном поселке, где живет белорусская номенклатура, бизнесмены, спортсмены…

О том, где сегодня трудится экс-чиновник, которому пророчили большую политическую карьеру, читайте в газете «Народная Воля» за 14 июня