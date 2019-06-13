Несколько дней назад пользователи некоторых китайских смартфонов, например, Huawei и Lenovo, начали массово жаловаться на перерасход трафика на своих устройствах. Из-за этого на лицевых счетах абонентов образовались серьезные задолженности.

Сегодня компания Huawei дала 42.TUT.BY официальный комментарий о причинах произошедшего. В velcom | A1 также объяснили, что делать пострадавшим абонентам.

Пресс-служба компании Huawei заявила:

— Основываясь на обратной связи от наших потребителей и поставщиков услуг мобильной связи, мы обнаружили, что модели смартфонов Huawei Y6 Pro, Huawei GR3 и нескольких других аппаратов от сторонних производителей с операционной системой Android 5.1 столкнулись с одной и той же проблемой.

Последние три года две вышеупомянутые модели работали хорошо, и за последние три месяца обновлений программного обеспечения для этих устройств не выходило.

Сегодня мы активно сотрудничаем с операторами и другими партнерами, чтобы определить корень проблемы и отправить соответствующий отчет в Google для совместного поиска решения возникшего затруднения. В то же время мы сотрудничаем с операторами в решении вопросов, которые возникают у потребителей.

Что делать пострадавшим абонентам?

Вот что рассказали в velcom | A1:

— velcom | A1 с пониманием относится к ситуации, с которой столкнулись некоторые абоненты компании в связи с изменением системного программного обеспечения смартфонов на операционной системе Google Android 5.1 определенных производителей: резким ростом исходящего трафика со стороны операционной системы Android и, как следствие, начислениями за использование трафика сверх включенного в тарифный план.

Заботясь о своих клиентах, а также ввиду отсутствия влияния на ситуацию пользователей устройств, velcom | A1 пришел к соглашению с компаниями-производителями о компенсации потерпевшим абонентам средств на весь трафик, затраченный на изменения системного программного обеспечения.

Гарантом исполнения обязательств по возмещению средств выступит velcom | A1. Так, абонентам, столкнувшимся с указанной проблемой, будут проведены корректировки начислений с учетом объема трафика, использованного в течение его активного расхода. Корректировки будут произведены по итогам текущего месяца, а их размер будет зависеть от характера потребленного трафика. При этом абонентам с отрицательным счетом на балансе оказание услуг связи до момента проведения корректировок блокироваться не будет.