Депутаты Палаты представителей сегодня во втором чтении утвердили поправки в Уголовный кодекс РБ. Они предусматривают снижение минимального порога наказания по статье 328 УК, предполагающей наказание за незаконный оборот наркотиков.

За поправки в УК проголосовало 93 депутата.

Минимальный порог наказания по ч. 2 и ч. 3 данной статьи снижен на два года. Теперь за изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку и пересылку с целью сбыта либо незаконный сбыт накротических средств, психотропов и их прекурсоров будет предусмотрена санкция в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без. Те же деяния, совершенные группой лиц, в крупном размере, должностными лицами будут наказываться лишением свободы на срок от 6 до 15 лет. Верхняя граница наказания осталась неизменной, передает БелТА.

Член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Богданович, представляя поправки в Овальном зале, добавил, что преступления сбытчиков наркотиков остаются тяжкими и особо тяжкими.

Уголовный закон имеет обратную силу. Но это не значит, что все осужденные по ч.2 и 3 ст.328 попадут под действие ее изменений. Решение в каждом случае будет принимать суд.