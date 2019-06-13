68-летний пенсионер из Светлогорского района серьезно пострадал от своей неожиданной находки времен Второй мировой войны.

Во дворе своего дома он сооружал детскую песочницу. Естественно, пришлось копать землю. Во время этого занятия мужчина и наткнулся на самозарядную винтовку системы Токарева ( СВТ-40).

Как выяснилось, хозяин дома начал пилить оружие бензорезом, винтовка возьми и выстрели. Пуля попала в самого пенсионера. Оказалось, что хотя магазин винтовки был пуст, но в патроннике патрон присутствовал.

Сейчас мужчина в больнице. Согласно диагнозу, у него оскольчатый перелом нижней трети правой большеберцовой кости.