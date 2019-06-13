12 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис уверил представителей протестующих против открытия в городе аккумуляторного завода, что, если сведения о превышении содержания вредных веществ в выбросах завода в атмосферу подтвердятся, разрешение на открытие предприятия будет отозвано.

Этому событию предшествовал целый ряд других, включая попытки не допустить или разогнать мирные акции протеста, возбудить дело против одного из их лидеров и так далее. И сейчас не видно, чтобы власть пошла на уступки. Несмотря на то, что повод для подобных заявлений серьезный – информация о превышении норм содержания вредных веществ в выбросах содержалась в докладе областной экологической инспекции, нет оснований полагать, что мы не имеем дело с обычным для любой бюрократии методом – «тянуть резину». Вроде бы и подтверждение есть, но нужно еще, еще и еще раз проверить. Как долго будут проверять – протестующим никто не говорит. А тем временем пройдут Европейские игры, 1000-летие города Бреста, а может быть, и парламентские выборы. И уж после этого голосов протеста и вовсе никто не услышит.

Однако показательно, что накануне встречи Анатолия Лиса с тринадцатью представителями протестующих свою пресс-конференцию провел руководитель ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович. Цитируем его слова: «Если дойдет до того, что нас будут закрывать, мы точно так же, как и они, выйдем, мы тоже будем протестовать. У нас такие же права, как и у них»…

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 14 июня