В УВД Миноблисполкома сообщили, что «американский генерал» в интернете просил у жительницы Молодечно $750 якобы для выкупа предназначенной для нее посылки с $1,5 млрд.

В милицию обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что стала жертвой мошенника.

Как сообщила женщина, она в сети познакомилась с мужчиной, представившимся генералом американской армии, который служит в Ливии.

«Генерал» планировал уйти в отставку и остаток жизни провести со своей любимой в Беларуси. Он сказал, что отправил ей посылку с $1,5 млрд. Но посла, который должен был передать деньги, задержали на украинской границе. А чтобы ящик денег не конфисковали, нужно заплатить $750.

Когда женщина отказалась, то ухажер начал ее запугивать. Тогда она обратилась к правоохранителям. Проводится проверка.