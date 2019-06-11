Верховный суд Беларуси начал во вторник в закрытом режиме рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего помощника президента Беларуси Сергея Ровнейко, задержанного в мае прошлого года за взятку в размере $200 тыс.

«11 июня Верховный Суд в закрытом судебном заседании начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Сергея Ровнейко», — сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова в Facebook, передает «Интерфакс».

«О результатах будет сообщено», — добавила она.

Ровнейко был задержан в конце мая 2018 года Комитетом государственной безопасности с санкции президента при получении взятки в $200 тыс. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Позднее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности дела по Ровнейко. «Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут, прежде всего, сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить», — сказал глава государства.

По словам президента, Ровнейко, общаясь с бизнесменами, вел себя как «барчук».

«Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило», — заметил Лукашенко. «Прошло определенное время — $200 тыс. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною», — рассказал президент.