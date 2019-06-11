В Лунинецкий РОВД поступило сообщение о том, что вблизи водоёма возле школы в Микашевичах пропал 5-летний ребёнок.

Об обстоятельствах происшествия рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк:

— Следственно-оперативной группы установлено, что в указанный день мать мальчика вместе со своими знакомыми находилась по месту жительства одного из них. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина ушла домой спать, оставив ребенка под присмотром своей двоюродной сестры, которая также находилась в указанном доме.

Родственница вместе с двумя подругами пошла к водоёму, взяв мальчика с собой. При этом женщины не контролировали местонахождение ребёнка, в результате чего он пропал из поля зрения.

Примерно в 20.40 тело мальчика было обнаружено в водоёме участковым инспектором милиции.

По указанным фактам соответствующими территориальными следственными подразделениями проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются все обстоятельства происшествий, а также причины и условия, им способствовавшие.