Президент Владимир Зеленский уволил руководителей 15 областных государственных администраций.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка во время брифинга, сообщает корреспондент Укринформа.

«Что касается увольнения губернаторов, то сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров об освобождении от должности руководителей областных государственных администраций», — сказал он.

По его словам, глава государства уволил председателей Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.

Кроме этого, Рябошапка отметил, что отстранен от исполнения обязанностей и. о. руководителя Одесской ОГА.