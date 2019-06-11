Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Виталия Вовка генеральным директором Минского тракторного завода.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Виталий Вовк с сентября прошлого года занимал должность помощника президента — инспектора по Витебской области. За месяц до назначения, в августе прошлого года, Лукашенко устроил грандиозный разнос на совещании по Оршанскому району. Тогда Вовк лишился поста министра промышленности.

Лукашенко, назначая его на должность помощника, заявил: «Я думаю, с твоим опытом это несложная для тебя работа. И я хочу прямо сказать: все будут задаваться вопросом, почему Вовк, — мне просто жалко Вовка как руководителя предприятия. Ведь хороший был у тебя завод (с сентября 2011 года по декабрь 2014 года Виталий Вовк возглавлял Минский завод колесных тягачей). Любо-дорого посмотреть. Никаких вопросов не было. Я же бывал тогда там. Грамотный человек. Но надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму. Для меня это важнейший вопрос. Потерять специалиста просто, а вот вырастить, найти такого специалиста будет сложно. Вот откровенный и честный ответ», — отметил Александр Лукашенко.

Действительно, МЗКТ под руководством Виталия Вовка оказался одним из немногих промпредприятий, вполне благополучно переживших одни из самых сложных лет.

Президент тогда заметил, что «косяки и недостатки», допущенные Виталием Вовком на посту министра, в какой-то степени не зависели от руководителя отрасли. «Думаю, тебе это был урок. И на этой должности (может, это не последняя твоя должность), думаю, что ты пользу для страны принесешь», — сказал он.

МТЗ, который последние годы возглавлял Федор Домотенко, демонстрировал неплохие результаты. Но снижение продаж техники МТЗ на экспорт наряду с финансовыми вопросами вынудило поставить вопрос ребром о дальнейшей деятельности Домотенко в качестве гендиректора МТЗ.