У белорусского футболиста Александра Глеба днем 10 июня родилась вторая дочь.

Об этом экс-игрок БАТЭ и его супруга написали в своих аккаунтах в Instagram, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Жена А. Глеба, Светлана в своем профиле в соцсети написала:

— Две дочки хорошо, а три ещё лучше. Вчера в нашей семье родилась ещё одна принцесса, которую мы с нетерпением ждали и уже очень любим.

Футболист под совместным семейным фото подписал:

— Любимая, спасибо тебе за ещё одну принцессу.

Счастьем с пользователями Instagram поделилась и дочь Светланы Глеб от первого брака Анастасия:

— Мы её так ждали иииии… Вчера, 10.06.2019, в нашей семье появилась ещё одна самая прекрасная малышка. Нас всех переполняют эмоции. Это такое счастье! И теперь у меня ДВЕ сестренки.