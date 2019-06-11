Полиция Казахстана задержала 9 и 10 июня около 700 участников протестов из-за президентских выборов. Об этом во вторник заявил представитель МВД республики Нурдильда Ораз. По его словам, за два дня к административной ответственности привлекли почти 550 человек, передает Радио «Свобода».

Около 200 задержанных вывезли из Нур-Султана в другие населённые пункты, чтобы «не создавать скученность», сообщил заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.

9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По официальным данным, за него проголосовал почти 71 процент избирателей.

В день голосования в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых призывали бойкотировать выборы. Сообщалось, что в этот день были задержны более 500 человек.

Митинги в Казахстане проходят под лозунгом «Токаев – не мой президент». Их участники считают, что выборы не являются честными и свободными.