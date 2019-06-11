СМИ, ссылаясь на Следственный комитет (СК), сообщили, что в Браславском районе пограничник совершил самоубийство, застрелившись из табельного оружия.

Как сообщает газета «Браслаўская звязда», ссылаясь на местные милицию и Следственный комитет (СК), труп старшего техника пограничной заставы «Плюсы» был обнаружен 3 июня недалеко от деревни Лапино (Плюсский сельсовет).

Предварительно установлено, что пограничник (1979 г.р) покончил жизнь самоубийством выстрелом из табельного пистолета. Проводится дальнейшая проверка.